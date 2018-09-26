Главный калининградский дорожник: Старые ливневки некомфортны для автомобилистов

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-26T13:42:53+03:00

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель муниципального предприятия «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов рассказал, почему немецкие ливневки на калининградских улицах перестали устраивать дорожных строителей.

- Немецкие ливневки массивные и долговечные. Они на самом деле вечные, - издалека начал Свинцов. - Но современные методы укладки покрытий не позволяют соблюсти нормы, которые говорят, что выступающая часть колодца должна быть, по нормам, либо на 2 сантиметра ниже асфальта, либо 2 сантиметра выше. В этих пределах, ни больше, ни меньше. А в момент укладки верхнего слоя асфальта вот эта регулировка колодца довольно сложная, потому что идет тяжелая техника.

Далее Свинцов решил сослаться на западный опыт:

- Все предпочитают, и это практика по всей Европе, везде, плавающие люки, которые в момент прохождения асфальтоукладчика так срабатывают, что практически нет перепадов. Все-таки 3-5 миллиметров перепада намного комфортнее, чем 2 сантиметра, это мы все, как водители, знаем, - заключил главный калининградский дорожник.