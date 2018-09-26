Семьи Калининграда не знают о бесплатной процедуре ЭКО?

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-26T13:47:25+03:00

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К 40-летию рождения первого ребенка «из пробирки» ВЦИОМ провел опрос среди россиян об их отношении к процедуре ЭКО. Большинство результатов предсказуемы – жители страны почти поголовно знают о процедуре, и львиная доля участников опроса одобряет применение этой медицинской технологии. При этом 61% опрошенных считает процедуру ЭКО недоступной большинству желающих. Основной причиной этой недоступности респонденты называют высокую стоимость программы.

С 2014 года государство финансирует проведение программ ЭКО за счет средств фонда ОМС. По оценкам специалистов, более 90% пациентов, которым требуется ЭКО, может сделать его бесплатно. Но, как показали результаты опроса, многим об этом неизвестно.

В результате, в ряде регионов складывается парадоксальная ситуация: есть пары, которым нужна помощь репродуктолога, государством выделены на это средства, но семьи не обращаются за помощью, потому что не знают о ее наличии.

На сайте минздрава Калининградской области в разделе «Информация для населения по ЭКО в системе ОМС» можно заметить, что очереди нет. Больше того - пациентки получают направление на лечение чуть ли не в день обращения.

Очевидно, что далеко не все знают, какие конкретно шаги надо предпринять, чтобы пройти ЭКО бесплатно. С этим вопросом мы обратились к Алексею Педченко, врачу-репродуктологу клиники «Центр ЭКО», одной из немногих в Калининградской области, кто проводит лечение методом ЭКО с оплатой лечения по ОМС.

По его словам, процедура сбора документов несложная, но организационно насыщенная.

- У некоторых пациентов есть предубеждение, - рассказывает Алексей Педченко. – Сыр бывает в мышеловке, и пациентов по ОМС лечат хуже. Это не имеет под собой никаких оснований. Лечение пациентов по ОМС так же оплачивается, но государством. По моему убеждению, любой врач всегда лечит так, как может. Он просто не умеет лечить хуже или лучше в зависимости от того, сколько и кому заплатил пациент. Среднероссийский показатель результативности ЭКО сегодня 37% - и это меньшее, на что может рассчитывать каждый пациент. Сегодня этот показатель, например, в нашей сети, достигает 60 процентов.