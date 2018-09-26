Перед матчем «Балтики» с «Локомотивом» болельщиков будет развлекать фокусник, открывавший Олимпиаду в Сочи

СЕГОДНЯ 13:49 2018-09-26T13:49:36+03:00

Шаттлы на стадион начнут ходить с 17:30 — от памятника «Мать Россия» на Ленинском проспекте и от Южного вокзала

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Сегодня вечером «Балтика» сыграет в 1/16 Кубка России с «Локомотивом». Как заявил в эфире программы «Говорит Калининград» пресс-атташе команды Сергей Кандалов, игра состоится при любой погоде, а развлекать болельщиков приедет иллюзионист из Сочи.

- Есть козырек, который спасет зрителей от дождя, арена закрыта, потому от ветра тоже спасет, - заверил Кандалов. - В продаже будут горячий чай и кофе. Термосы с собой брать нельзя. Зонтик можно, если не больше 35 см. Но все лишнее можно оставить в камерах хранения.

Как рассказал пресс-атташе «Балтики», шаттлы на стадион начнут ходить с 17:30 — от памятника «Мать Россия» на Ленинском проспекте и от Южного вокзала. За два часа до начала игры зрителей начнут развлекать музыкой и демонстрацией лучших голов сезона на табло.

- Выступит лучший в городе шоу-балет и иллюзионист олимпийской сборной, который выступал на Олимпиаде в Сочи, - добавил Кандалов.

Напомним, на матч «Балтика» - «Локомотив» продали 21 тысячу билетов.