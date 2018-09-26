Калининградец продал найденные наркотики и получил 8 лет «строгача»
.Фото: Александр Подгорчук
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Светлогорский городской суд приговорил местного жителя к 8 годам 2 месяцам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. О этом сообщает пресс-служба областного суда.
В марте этого года мужчина нашел в одном из поселков сверток, в котором находилось 0,92 грамма смеси, в состав которой входил метамфетамин и пакетик, в котором было 3,21 грамма экстази. Через несколько дней мужчина продал наркотики своему знакомому за 2 тысячи рублей.
В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.