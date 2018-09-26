За неделю от укусов клещей в Калининградской области пострадали 326 человек

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-26T14:03:21+03:00

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В Калининградской области, несмотря на похолодание, продолжается сезон активности клещей. В медицинские организации области только за последнюю неделю обратилось 326 жителей области, 36 из которых дети.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, в 80% случаев клещи кусали людей в лесу.

Действительно, в основном от кровососов страдают грибники.

Наибольшее число пострадавших по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Калининграде, Светловском, Советском городских округах, Гусевском, Полесском, Черняховском, Краснознаменском муниципальных районах, в районе Куршской косы.

Санитарные врачи напоминают, что клещи являются переносчиками возбудителей таких заболеваний как клещевой вирусный энцефалит и лайм-бореллиоз.