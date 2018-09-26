2018-09-26T15:39:36+03:00
Общество

Калининградка подала в суд на тренажерный зал, в котором она получила травму

Виктор Сергеев
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Жительница Светлогорска подала в суд на тренажерный зал, в котором она получила травму. Об этом сообащет пресс-служба суда.

Весной этого года женщина занималась в тренажерном зале спорткомплекса под руководством персонального тренера. Во время тренировки она получила травму спины, потеряла трудоспособность и длительное время лечилась. Разумеется, на лечение были потрачены немалые деньги.

Руководство спортивного комплекса не стало добровольно возмещать ей ущерб. Истица просит взыскать с ответчика 15 635 рублей в качестве возмещения затрат на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

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