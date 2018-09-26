В Калининградской области в этом году электрички перевезли 3 миллиона пассажиров
Пригородным железнодорожным транспортом в Калининградской области в этом году воспользовались уже 3 миллиона пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Калининградская пригородная пассажирская компания 25 сентября чествовала 3-милионного пассажира, которым стала горожанка, купившая билет сообщения Лесное Новое – Калининград Южный.
Счастливой женщине вручили сертификат на приобретение месячного абонемента на любое пригородное направление.
КЖД отмечает, что в 2018 году 3-миллионного пассажира перевезли на почти на 3 месяца раньше, чем в прошлом году. В 2017 году с января по сентябрь в пригородном сообщении было перевезено 2,4 млн пассажиров, в текущем году пассажиропоток увеличился на 22,5 %.