2018-09-26T14:22:13+03:00
Общество

В Калининградской области в этом году электрички перевезли 3 миллиона пассажиров

Этот показатель отказался выше, чем в 2017 году
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пригородным железнодорожным транспортом в Калининградской области в этом году воспользовались уже 3 миллиона пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Калининградская пригородная пассажирская компания 25 сентября чествовала 3-милионного пассажира, которым стала горожанка, купившая билет сообщения Лесное Новое – Калининград Южный.

Счастливой женщине вручили сертификат на приобретение месячного абонемента на любое пригородное направление.

КЖД отмечает, что в 2018 году 3-миллионного пассажира перевезли на почти на 3 месяца раньше, чем в прошлом году. В 2017 году с января по сентябрь в пригородном сообщении было перевезено 2,4 млн пассажиров, в текущем году пассажиропоток увеличился на 22,5 %.

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