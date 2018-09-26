2018-09-26T14:38:29+03:00
Общество

Авиакомпания «Победа» отказалась от рейсов из Калининграда в Лондон

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Авиакомпания «Победа» отказалась от рейсов из Калининграда в Лондон. Об этом сообщает «ТАСС». В пресс-службе авиаперевозчика объяснили это невозможностью выполнить требование британской стороны по предоставлению персональных данных клиентов.

- «Победа» вынуждена приостановить продажу билетов и отменить запланированные рейсы по маршруту Калининград - Лондон из-за технической невозможности обеспечить выполнение IT-требований пограничной службы в лондонском аэропорту Станстед по предоставлению персональных данных клиентов. Все обязательства перед клиентами, оформившими билеты на отмененные рейсы, будут выполнены в полном объеме: с каждым клиентом ведется работа в индивидуальном порядке, - рассказали информагентству в авиакомпании.

Напомним, полеты из Калининграда в Лондон и обратно планировалось начать 23 октября, предполагалось три рейса в неделю.

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