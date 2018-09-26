Авиакомпания «Победа» отказалась от рейсов из Калининграда в Лондон
Авиакомпания «Победа» отказалась от рейсов из Калининграда в Лондон. Об этом сообщает «ТАСС». В пресс-службе авиаперевозчика объяснили это невозможностью выполнить требование британской стороны по предоставлению персональных данных клиентов.
- «Победа» вынуждена приостановить продажу билетов и отменить запланированные рейсы по маршруту Калининград - Лондон из-за технической невозможности обеспечить выполнение IT-требований пограничной службы в лондонском аэропорту Станстед по предоставлению персональных данных клиентов. Все обязательства перед клиентами, оформившими билеты на отмененные рейсы, будут выполнены в полном объеме: с каждым клиентом ведется работа в индивидуальном порядке, - рассказали информагентству в авиакомпании.
Напомним, полеты из Калининграда в Лондон и обратно планировалось начать 23 октября, предполагалось три рейса в неделю.