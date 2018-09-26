Федор Смолов прилетел с «Локомотивом» в Калининград на кубковый матч с «Балтикой»

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-26T15:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба московского клуба, к игре в 1/16 Кубка России готовятся 19 футболистов. Это вратари Коченков, Медведев, защитники Кверквелия, Хёведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов, полузащитники Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов и братья Миранчук и нападающие Эдер, Жемалетдинов и Смолов.

Матч «Балтики» и «Локомотива» пройдет в Калининграде сегодня, 26 сентября. Начало в 20:00 по калининградскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал «МатчТВ».