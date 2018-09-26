В Калининграде поисковикам удалось сфотографировать ящики, в которых может находиться Янтарная комната

СЕГОДНЯ 15:53 2018-09-26T15:53:25+03:00

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21 сентября историк-мистик Сергей Трифонов, более известный в Калининграде как основатель телепроекта «Кенигсберг-13», провел в бункере последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша очередную съемку при помощи зонда. По его словам, зонду удалось сделать четкую фотографию стенки медного ящика, хранящегося под полом бункера.

- На фото, несмотря на мутную воду, виден прусский орел в центре щита, поэтому с уверенностью можно утверждать, что ящик принадлежал музею. Таким образом, чисто теоретически внутри ящика могут находиться фрагменты пропавшей Янтарной комнаты, - утверждает Трифонов.

В музее «Бункер» «Комсомолке» подтвердили, что помощники Сергея Трифонова действительно проводили работы в конце прошлой недели, правда, о результатах исследования сотрудникам музея пока ничего не известно.

Напомним, исследования проводились и ранее. Впервые ящики удалось сфотографировать несколько лет назад.