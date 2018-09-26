Из-за надвигающегося шторма на боевых кораблях Балтфлота усилили меры безопасности

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-26T16:19:19+03:00

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По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота, сегодня, 26 сентября во второй половине дня ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 23 метров в секунду. Волнение моря достигнет 5 баллов.

Как сообщает пресс-служба флота,на боевых кораблях и судах заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб. Также проверены и готовы к применению средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную боевую готовность. Особое внимание уделено обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии к военным объектам и городкам.

- Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей, дежурные силы несут службу в штатном режиме, - отметили в пресс-службе флота.