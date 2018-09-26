2018-09-26T16:36:39+03:00
Спорт

Перед матчем с «Балтикой» футболисты «Локомотива» прогулялись по центру Калининграда

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Футболисты ФК «Локомотив» прогулялись по центру Калининграду перед вечерней игрой с «Балтикой». Спортсмены прошли по набережной Верхнего озера. Фотографии улыбающихся футболистов опубликованы на официальных страницах «Локомотива» в социальных сетях.

На снимках замечены Федор Смолов, Эдер Лопес, Брайан Идову, Бенедикт Хёведес, Антон Коченков, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Михаил Лысов и другие.

«Прогулялись по пасмурному Калининграду перед вечерним матчем Кубка», – написано на страничке ФК «Локомотив».

Игра «Балтика» - «Локомотив» пройдет в среду 26 сентября на стадионе «Калининград», Начало в 20:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде пройдет мотокросс памяти чемпиона мира Валерия Корнеева
Из-за надвигающегося шторма на боевых кораблях Балтфлота усилили меры безопасности
В Калининграде поисковикам удалось сфотографировать ящики, в которых может находиться Янтарная комната
Федор Смолов прилетел с «Локомотивом» в Калининград на кубковый матч с «Балтикой»
Авиакомпания «Победа» отказалась от рейсов из Калининграда в Лондон
В Калининградской области в этом году электрички перевезли 3 миллиона пассажиров
Калининградка подала в суд на тренажерный зал, в котором она получила травму
За неделю от укусов клещей в Калининградской области пострадали 326 человек
Калининградец продал найденные наркотики и получил 8 лет «строгача»
Перед матчем «Балтики» с «Локомотивом» болельщиков будет развлекать фокусник, открывавший Олимпиаду в Сочи
Семьи Калининграда не знают о бесплатной процедуре ЭКО?
Главный калининградский дорожник: Старые ливневки некомфортны для автомобилистов
Алиханов рассказал, как планирует увеличивать продолжительность жизни в Калининградской области
В Калининграде на улице Суздальской откроется новая фермерская ярмарка
В Калининграде установят вторую фигурку хомлина
Калининградец пытался проехать в Литву по чужому паспорту
В Немане полицейские по горячим следам задержали грабителя, напавшего на пенсионерку