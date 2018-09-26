Перед матчем с «Балтикой» футболисты «Локомотива» прогулялись по центру Калининграда

СЕГОДНЯ 16:36 2018-09-26T16:36:39+03:00

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Футболисты ФК «Локомотив» прогулялись по центру Калининграду перед вечерней игрой с «Балтикой». Спортсмены прошли по набережной Верхнего озера. Фотографии улыбающихся футболистов опубликованы на официальных страницах «Локомотива» в социальных сетях.

На снимках замечены Федор Смолов, Эдер Лопес, Брайан Идову, Бенедикт Хёведес, Антон Коченков, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Михаил Лысов и другие.

«Прогулялись по пасмурному Калининграду перед вечерним матчем Кубка», – написано на страничке ФК «Локомотив».

Игра «Балтика» - «Локомотив» пройдет в среду 26 сентября на стадионе «Калининград», Начало в 20:00.