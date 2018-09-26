2018-09-26T16:48:54+03:00
Спорт

В Калининграде пройдет мотокросс памяти чемпиона мира Валерия Корнеева

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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Международный мотокросс памяти чемпиона мира Валерия Корнеева состоится в воскресенье 7 октября. Моторы будут рычать на трассе «Северная гора» в конце ул. Невского.

Как сообщают организаторы, зрители увидят заезды в классах «Ветераны», «Ретро»», «Коляски», «Квадроциклы». Также в соревнованиях примут участие дети и женщины.

В программе значатся и показательные выступления.

Начало соревнований в 11:00.

Вход свободный.

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