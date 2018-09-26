«Балтика» поздравила Станислава Черчесова с днем рождения

26 Сент. 18:56 2018-09-26T18:56:41+03:00

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Сегодня вратарю «Балтики», сыну тренера сборной России Станиславу Черчесову исполнилось 24 года.

На официальном сайте «Балтики» появилось поздравление голкиперу: «Желаем Станиславу прогресса в футбольном мастерстве, крепкого здоровья и личного счастья!».

Напомним, Черчесов-младший перешел в нашу команду в июле. Молодой голкипер регулярно попадает в заявку «Балтики» на игры, но защищать ворота во время матчей ему еще не приходилось.