«Балтика» поздравила Станислава Черчесова с днем рождения
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Сегодня вратарю «Балтики», сыну тренера сборной России Станиславу Черчесову исполнилось 24 года.
На официальном сайте «Балтики» появилось поздравление голкиперу: «Желаем Станиславу прогресса в футбольном мастерстве, крепкого здоровья и личного счастья!».
Напомним, Черчесов-младший перешел в нашу команду в июле. Молодой голкипер регулярно попадает в заявку «Балтики» на игры, но защищать ворота во время матчей ему еще не приходилось.