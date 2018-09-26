2018-09-26T19:42:58+03:00
Звезды

Директор Калининградского музея изобразительных искусств: Границы мешают популяризации наших художников

По словам Галины Заболотской, такие препятствия часто отпугивают арт-бизнесменов и коллекционеров
Иван МАРКОВ
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Галина ЗаболотскаяГалина ЗаболотскаяФото: Иван МАРКОВ
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В среду 26 сентября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» директор музея изобразительных искусств Галина Заболотская заявила, что в Калининграде довольно много хороших художников, но из-за границ они имеют много проблем с продажей своих работ коллекционерам и арт-бизнесменам.

- Эксклавное положение нашего региона не позволяет вывозить работы без соответствующих документов, и это существенно осложняет вывоз работ, - заявила Заболотская. - Здесь можно купить, а потом не вывезти из области. Человек, который покупает работу, должен знать, какие документы он должен оформить, и порой он даже пугается этого. А в центральной России мы можем свободно купить работу и перемещать ее свободно по стране.

По словам Заболотской, это является и препятствием для популяризации творчества калининградских художников.

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