2018-09-26T19:58:53+03:00
Звезды

Галина Заболотская объяснила, куда Калининградский музей изобразительных искусств собирается потратить 600 миллионов рублей

По словам директора музея, деньги пока не выделены, но «их можно ожидать»
Иван МАРКОВ
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Музею деньги нужны в первую очередь на ремонтМузею деньги нужны в первую очередь на ремонтФото: Иван МАРКОВ
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В среду 26 сентября ведущая программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» спросила у директора Калининградского музея изобразительных искусств Галины Заболотской, куда собираются потратить обещанные музею 600 миллионов рублей (эта сумма сегодня обсуждалась в Совете Федерации – Ред.).

- Это та сумма, которая должна покрыть расходы на приведение этого здания в порядок: как его экстерьера, так и интерьера, - ответила Заболотская. - В новости говорится и о пополнении коллекции. Конечно, оно требует значительно больших сумм, но, как вы понимаете, произведения искусства – это дорогостоящие вещи. Но сумма не может не радовать, потому что в ее рамках можно выполнить ряд задач по ремонту фасадов, замене многочисленных окон и дверей.

Заболотская также оговорилась, что деньги пока не выделены, но «их можно ожидать».

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