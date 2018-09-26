Галина Заболотская: В названии Биржевого сквера нет идеологии и политики

26 Сент. 20:30 2018-09-26T20:30:56+03:00

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В среду 26 сентября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» директор музея изобразительных искусств Галина Заболотская заявила, что сквер рядом с бывшей биржей рано или поздно назовут Биржевым.

- Из тех названий, которые звучали, мне бы больше всего понравилось название «Биржевой», - заявила Заболотская. - И это правильно, потому что, так или иначе, музей расположен в здании биржи, и это уникальная ситуация, от которой никто не отказывается. И в России есть такие истории. Рыбинский музей-заповедник с сильнейшими художественными коллекциями расположен в здании биржи, в Саратове открывается филиал музея авангарда в здании саратовской биржи. Мне кажется, что это очень интересная история, и это не имеет отношения ни к какой идеологии и политике. Это было бы правильным и хорошим названием.

Напомним, в конце мая этого года в Калининграде прошло онлайн-голосование по выбору названия у сквера рядом с бывшим ДК Моряков на нескольких интернет-ресурсах, в котором приняли участие 9 484 человека. Жителям предложили на выбор один из шести вариантов, и они проголосовали за название «Биржевой». Правда, власти тут же открестились от этого имени, и на открытии сквера новое название ни разу не произносилось вслух.