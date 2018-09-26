Матч «Балтика» - «Локомотив» на стадионе в Калининграде собрал 25 тысяч зрителей

26 Сент. 22:47 2018-09-27T02:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодняшняя встреча в 1/16 финала Кубка России собрала на стадионе в Калининграде 25 231 зрителя. Таким образом был установлен новый кубковый рекорд для игр в наше городе, поскольку прежняя планка держалась на отметке 25 тысяч человек.

Официальный рекорд посещаемости стадиона «Калининград» составляет ровно 35 тысяч зрителей. Такую аудиторию собрала игра «Балтика»-«Тюмень» в конце прошлого сезона ФНЛ.