Матч «Балтика» - «Локомотив» на стадионе в Калининграде собрал 25 тысяч зрителей
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Сегодняшняя встреча в 1/16 финала Кубка России собрала на стадионе в Калининграде 25 231 зрителя. Таким образом был установлен новый кубковый рекорд для игр в наше городе, поскольку прежняя планка держалась на отметке 25 тысяч человек.
Официальный рекорд посещаемости стадиона «Калининград» составляет ровно 35 тысяч зрителей. Такую аудиторию собрала игра «Балтика»-«Тюмень» в конце прошлого сезона ФНЛ.