2018-09-27T02:41:05+03:00
Спорт

Проиграли чемпиону: Московский «Локомотив» выбил «Балтику» из Кубка России

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Матч 1/16 финала Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом» прошел сегодня в Калининграде. Счет в игре на 27-й минуте открыл нападающий «балтийцев» Алан Касаев. Семь минут спустя Алексей Миранчук забил ответный мяч, и на перерыв команды ушли при 1:1 на табло.

Во втором тайме вперед снова вырвалась «Балтика». На 63-й минуте Руслан Магаль, до этого откровенно «запоровший» отличный момент, был точен. Но на 87-й минуте после удара Эдера счет снова стал ничейным - 2:2 – и продержался до конца основного времени.

На исходе первой 15-й минутки дополнительного времени победу "Локомотиву" принес хлесткий удар второго из братьев Миранчуков Антона Итоговый счет 2:3 в пользу москвичей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Гусева приговорен к 440 часам обязательных работ за мошенничество в интернете
БФУ имени Канта занял десятое место в России в категории "классические университеты"
Под Калининградом пациентка санатория мобильно обворовала соседку по палате
Основные работы по ремонту улицы Шатурской в поселке Васильково начнутся в 2019 году
Попавший на свадебное видео калининградец разбил камеру и карту памяти
В 2019 году хотят запустить авиарейсы их Пскова в Калининград
Немножко не повезло: Главный тренер «Балтики» объяснил поражение в игре с «Локомотивом»
Матч «Балтика» - «Локомотив» стал самым посещаемым в 1/16 финала Кубка России по футболу
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах не будет света и воды
В Калининградской области электрички переводят на осенне-зимнее расписание
В Калининграде Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Калининградец избил соседа доской
Под Черняховском горел дом на две семьи
Заболотская: Мост с острова Канта к бирже – мечта жителей нашего города
Матч «Балтика» - «Локомотив» на стадионе в Калининграде собрал 25 тысяч зрителей
Галина Заболотская: В названии Биржевого сквера нет идеологии и политики
Галина Заболотская объяснила, куда Калининградский музей изобразительных искусств собирается потратить 600 миллионов рублей