Проиграли чемпиону: Московский «Локомотив» выбил «Балтику» из Кубка России

26 Сент. 23:30 2018-09-27T02:41:05+03:00

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Матч 1/16 финала Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом» прошел сегодня в Калининграде. Счет в игре на 27-й минуте открыл нападающий «балтийцев» Алан Касаев. Семь минут спустя Алексей Миранчук забил ответный мяч, и на перерыв команды ушли при 1:1 на табло.

Во втором тайме вперед снова вырвалась «Балтика». На 63-й минуте Руслан Магаль, до этого откровенно «запоровший» отличный момент, был точен. Но на 87-й минуте после удара Эдера счет снова стал ничейным - 2:2 – и продержался до конца основного времени.

На исходе первой 15-й минутки дополнительного времени победу "Локомотиву" принес хлесткий удар второго из братьев Миранчуков Антона Итоговый счет 2:3 в пользу москвичей.