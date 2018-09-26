Заболотская: Мост с острова Канта к бирже – мечта жителей нашего города

26 Сент. 23:42 2018-09-26T23:45:25+03:00

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В среду 26 сентября в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» директор музея изобразительных искусств Галина Заболотская заявила, что горожане мечтают о восстановлении моста от биржи к острову Канта.

- Мост от острова Канта к зданию биржи бесспорно нужен, - считает Заболотская. - Это исторический мост, это Кеттельбрюке. И это прекрасный проект для реновации этой территории, она должна быть связана с островом Канта, и других подходов, мне кажется, и быть не может. Тем более, сейчас, когда есть фонтан.

Тут же Заболотская рассказала, что раньше считала, что большинство калининградцев и гостей города, находясь рядом с биржей, фотографируются со львами, но выяснилось, что это не так.

- Я увидела, что люди очень охотно фотографируются не у главного фасада, а у административного входа, на фоне Кафедрального собора, они практически походят к воде, туда, где располагался мост, - продолжила директор музея. - Мост – это не только моя мечта, это мечта этих людей, они бы шли по нему на остров. В данном случае, эту идею не нужно подталкивать, потому что это не идея музея, а правительства Калининградской области, которую мы поддерживаем.