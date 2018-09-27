Под Черняховском горел дом на две семьи

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-27T09:59:07+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Серьезный пожар случился поздним вечером в среду 26 сентября. На часах было 22:00, когда поступило сообщение о том, что в поселке Заовражное Черняховского района горит дом.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в

одноэтажном деревянном доме на две семьи сгорели деревянные чердачные перекрытия. Огонь прошел площадь в 11 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.