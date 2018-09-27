Под Черняховском горел дом на две семьи
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
Серьезный пожар случился поздним вечером в среду 26 сентября. На часах было 22:00, когда поступило сообщение о том, что в поселке Заовражное Черняховского района горит дом.
По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в
одноэтажном деревянном доме на две семьи сгорели деревянные чердачные перекрытия. Огонь прошел площадь в 11 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.