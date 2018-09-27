Калининградец избил соседа доской

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-27T10:30:08+03:00

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Бытовая драка с участием двух жителей поселка Березовка произошла в Неманском районе.

Причиной столкновения во дворе одного из домов стали, как сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ, «неприязненные отношения», сложившиеся между 31-летним и 36-летним мужчинами. Сначала бой носил исключительно кулачный характер, но потом младший из поединщиков подхватил с земли доску и несколько раз стукнул ею противника. В результате последнему потребовалась срочная медицинская помощь.

Однако ранее уже судимый сельчанин недолго наслаждался своим триумфом: победу омрачило возбужденное дознавателями отдела МВД России «Неманский» уголовное дело. За умышленное причинение легкого вреда здоровью по закону полагается лишение свободы на срок до двух лет.