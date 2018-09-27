2018-09-27T11:15:42+03:00
Здоровье

В Калининграде Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Специалисты расскажут, как не заболеть и где сделать прививку
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области открывают «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба ведомства с 01 по 15 октября можно получить

Информацию о том, где сделать прививку и какие штаммы в нее входят.

Специалисты расскажут можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, дадут рекомендации по правилам ношения маски, подскажут родителям как уберечь детей в эпидемический сезон.

Задать вопросы калининградцы могут по телефонам: 8 (4012) 53 -63-85; 46-03-32; 46-03-79 с 8.00 до 17.00.

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