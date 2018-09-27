В Калининградской области электрички переводят на осенне-зимнее расписание

СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-27T11:33:46+03:00

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С понедельника 1 октября вводится осенне-зимнее расписание пригородных поездов на приморских направлениях. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с сезонным снижением пассажиропотока.

Так, на направлении Калининград – Зеленоградск отменяют поезда с отправлением в 12:40, 13:23 и 14:30; на направлении Зеленоградск – Калининград – поезда, отправляющиеся в 13:29 и 16:10.

Вечерний поезд, отправляющийся из Калининграда в Зеленоградск в 18:40, а из Зеленоградска в Калининград в 19:47, с 1 октября будет курсировать не ежедневно, а только по рабочим дням.

На Светлогорском направлении отменены три поезда "выходного дня", отправляющиеся из Калининграда в 9:53, 12:00, 14:05, из Светлогорска – в 10:58, 12:58, 16:00. Также отменен один ежедневный поезд, временем отправления с Южного вокзала в 16:40, из Светлогорска – в 18:14.

В КЖД отметили, что значительную часть рейсов на приморских направлениях выполняют «Ласточки».