2018-09-27T11:41:18+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах не будет света и воды

Виктор Сергеев
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В течение дня в Калининграде будет отключено электричество на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 18 часов приостановлена подача энергоснабжения в Центральном районе на

ул. Карташева 88-124, 119-129

ул. Яналова 11, 15, 17г, 34-50

ул. Комсомольская 46-56, 47, 49а, 53 (и котельная), 56 (и теплопункт), 53-61, 63-65 (и модуль ГВС), 66-72, 75-79а, 78, 82-82а

ул. Чекистов 24

ул. Красная 68

ул. Щорса 1-3 (и модуль ГВС), 6, 10, 11, 13

ул. Туркменская 4а, 6

ул. Аральская (ЦТП-2), 11-13

ул. Алданская 3,5, 4,4б, 8 (д/с №128),10 (больница №1), 11-13, 26-26а

пер. Алданский 2-й 1-13, 2-8

Светофор: ул. Комсомольская - ул. Чекистов.

До 20 часов отключено электричество в Московском районе по адресам:

ул. Емельянова 47 ( и котельная), 226, 233, 233а, 249-251

ул. Емельянова КНС № 14

ул. Андреевская 1, 5, 7-15, 2, 4, 8-22, 19-23, 24-32

ул. 1-й Андреевский проезд 1а, 2, 6а, 5, 7, 8а, 10а, 11, 13, 12-24, 21-25

ул. Георгиевская 1-9

ул. Станиславского 2, 4, 9-15, 14, 21-23, 24, 28, 32а, 33-35, 39, 39а-б

ул. Киевская 80.

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов в Московском районе на ул. Л. Шевцовой 3, 5.До 17 часов вода отключена в Ленинградском районе на ул. Жукова 10, 11, 12, 13.

Горячее водоснабжение из-за проведения ремонтных работ в одной из котельных Московского района приостановлено до 20 часов в Московском районе на ул. Емельянова 47, 49, 51, 53, 207, 209.

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