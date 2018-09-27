2018-09-27T11:50:01+03:00
Спорт

Матч «Балтика» - «Локомотив» стал самым посещаемым в 1/16 финала Кубка России по футболу

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Агентство ТурСтат составило рейтинг популярности матчей 1/16 финала Кубка России по футболу 25 и 26 сентября.

На матче в Калининграде между футбольными клубами «Балтика» и «Локомотив», выигранном гостями со счетом 3:2, присутствовал 25 тысяч 231 зритель.

По данным агентства, этот матч стал самым посещаемым в 1/16 финала Кубка России по футболу.

По данным ТурСтат, матчи 1/16 финала Кубка России по футболу 2018/19 посетили 97 тысяч зрителей при средней посещаемости равной 7,5 тысяч зрителей за матч.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
БФУ имени Канта занял десятое место в России в категории "классические университеты"
Под Калининградом пациентка санатория мобильно обворовала соседку по палате
Основные работы по ремонту улицы Шатурской в поселке Васильково начнутся в 2019 году
Попавший на свадебное видео калининградец разбил камеру и карту памяти
В 2019 году хотят запустить авиарейсы их Пскова в Калининград
Немножко не повезло: Главный тренер «Балтики» объяснил поражение в игре с «Локомотивом»
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах не будет света и воды
В Калининградской области электрички переводят на осенне-зимнее расписание
В Калининграде Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Калининградец избил соседа доской
Под Черняховском горел дом на две семьи
Заболотская: Мост с острова Канта к бирже – мечта жителей нашего города
Проиграли чемпиону: Московский «Локомотив» выбил «Балтику» из Кубка России
Матч «Балтика» - «Локомотив» на стадионе в Калининграде собрал 25 тысяч зрителей
Галина Заболотская: В названии Биржевого сквера нет идеологии и политики
Галина Заболотская объяснила, куда Калининградский музей изобразительных искусств собирается потратить 600 миллионов рублей