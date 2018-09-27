Матч «Балтика» - «Локомотив» стал самым посещаемым в 1/16 финала Кубка России по футболу

СЕГОДНЯ 11:47 2018-09-27T11:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Агентство ТурСтат составило рейтинг популярности матчей 1/16 финала Кубка России по футболу 25 и 26 сентября.

На матче в Калининграде между футбольными клубами «Балтика» и «Локомотив», выигранном гостями со счетом 3:2, присутствовал 25 тысяч 231 зритель.

По данным агентства, этот матч стал самым посещаемым в 1/16 финала Кубка России по футболу.

По данным ТурСтат, матчи 1/16 финала Кубка России по футболу 2018/19 посетили 97 тысяч зрителей при средней посещаемости равной 7,5 тысяч зрителей за матч.