2018-09-27T11:53:46+03:00
Спорт

Немножко не повезло: Главный тренер «Балтики» объяснил поражение в игре с «Локомотивом»

Игорь Ледяхов поблагодарил калининградских болельщиков за поддержку
Александр КАТЕРУША
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Главный тренер Игорь Ледяхов.Главный тренер Игорь Ледяхов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Прошедшая в среду 26 сентября игра «Балтики» с действующим чемпионом России «Локомотивом» выдалась интересной. Увы, балтийцы не сумели сотворить чуда. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».

Главный тренер Игорь Ледяхов на пресс-конференции после матча пояснил поражение невезением и отметил, что «Балтика» «очень достойно выглядела, играя против действующего чемпиона».

- Мы планировали играть от обороны с быстрым переходом в атаку. Получалось у нас достаточно неплохо, все время мы выходили вперед, вели в счете. Немножко нас не хватило – пропустили второй мяч за четыре минуты до конца. Эдер забивает очень редко, но очень важные мячи. Ну, немножко не повезло, - сказал после игры Игорь Ледяхов.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку и атмосферу на стадионе.

- Антураж великолепный. Болельщики пришли в таком количестве на такой стадион! – говорит тренер «Балтики». - Наши болельщики нас гонят вперед. Вы видели, как выглядела команда – она отдавалась. Мы не можем ей предъявить никаких претензий. Болельщики – это наш плюс, это 12-й игрок в нашей команде!

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