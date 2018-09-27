В 2019 году хотят запустить авиарейсы их Пскова в Калининград
.Фото: Александр Подгорчук
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Правительство Псковской области рассматривает варианты запуска из Пскова ряда авиарейсов, в том числе, в Калининград. Об этом сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников, пишет «РИА Новости».
- Регулярные рейсы в Москву из Пскова стартуют 2 октября, а в следующем году мы рассмотрим варианты запуска авиасообщения с другими регионами, чтобы псковичи могли летать, например — в Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, - сказал Ведерников.
Он подчеркнул, что псковские власти намерены открывать новые маршруты и развивать транспортную инфраструктуру аэропорта с расчетом на пассажиропоток из соседних регионов.