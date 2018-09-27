Попавший на свадебное видео калининградец разбил камеру и карту памяти

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-27T13:03:17+03:00

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Все началось с того, что во дворе одного из домов по улице Сосновой в Краснознаменске пела и плясала веселая свадьба. Как нынче модно, велась видеозапись торжества. Однако один из попавших в кадр мужчин вдруг начал возмущаться и требовать немедленно удалить его изображение. А когда получил категорический отказ (в самом деле, не портить же из-за одного человека всю съемку!), набросился на оператора, вырвал у него из рук злополучный гаджет, расколотил его, завладел вожделенной картой памяти и немедленно сломал ее.

Радостный день оказался безнадежно испорчен, да и техники стоимостью 12 тысяч рублей было жалко. Потерпевшие решили искать справедливости в полиции. Участковые уполномоченные провели расследование инцидента, результатом чего стало возбуждение уголовного дела в отношении дебошира. Теперь все сожалеют о том, что, в отличие от видеозаписи, события реальной жизни назад не отмотаешь.