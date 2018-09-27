СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-27T13:14:48+03:00

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Основные работы по ремонту улицы Шатурской в поселке Васильково начнутся в 2019 году. Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского округа Николай Карнюшин, пишет «Гурьевск. Онлайн».

По его словам, до конца 2018 года на этой дороге пройдут подготовительные работы. К концу 2019 года на Шатурской будет четырехполосная дорога с разделительной полосой, тротуарами, велодорожками, уличным освещением по обеим сторонам проезжей части, закрытая система ливневой канализации и регулируемые перекрестки.