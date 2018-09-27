Под Калининградом пациентка санатория мобильно обворовала соседку по палате
До шести лет лишения свободы грозит теперь 26-летней пациентке социально-оздоровительного центра в Светлогорске и ее 33-летнему приятелю.
Молодка не смогла устоять перед соблазном, оставшись наедине с мобильным телефоном соседки по санаторной палате. С помощью приложения «Мобильный банк» технически подкованная воровка перевела со счета потерпевшей 83 тысячи рублей. Но в целях конспирации решила воспользоваться реквизитами упомянутого знакомого. Который ничуть не возражал стать подельником и впоследствии охотно помог подружке потратить чужие деньги.
Все это выяснили оперативники уголовного розыска, а следственный отдел МО МВД России «Светлогорский» возбудил в отношении парочки уголовное дело.