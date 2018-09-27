2018-09-27T13:41:26+03:00
Общество

БФУ имени Канта занял десятое место в России в категории "классические университеты"

Кирилл Алексеев
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Накануне был опубликованы результаты ежегодного мониторинга качества приема в вузы, который проводит Высшая школа экономики в сотрудничестве с проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Общественной палаты России. Сведения о приеме в вузы брались из открытых источников. Всего в мониторинге принял участие 331 государственных вузов с приемом на бюджет более 300 человек.

По результатам бюджетного приема 2018 года, средний балл ЕГЭ в БФУ им. И. Канта составляет 74,2 балла. Рост на 1,2 пункта по сравнению с предыдущим годом. Как пояснили в пресс-службе университета, с таким результатом БФУ им. И. Канта занимает 67 место из 331 российских вузов. Среди 10 федеральных университетов наш вуз занимает вторую позицию: выше баллы только КФУ.

В категории «классические университеты» БФУ университет занимает 10 позицию из 81 и попадает в 12% лучших по качеству приема классических университетов России.

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