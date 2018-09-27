Житель Гусева приговорен к 440 часам обязательных работ за мошенничество в интернете

27 Сент. 14:00 2018-09-27T14:02:04+03:00

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В Гусеве осудили местного жителя за мошенничество в интернете. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчина размещал в интернете объявления о продаже товаров, получал от покупателей деньги на банковскую карту и не исполнял свои обязательства. Всего в деле проходило два подобных эпизода.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 440 часам обязательных работ.