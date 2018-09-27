2018-09-27T15:11:05+03:00
Общество

Репетитор на связи: Калининградские школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по английскому на онлайн-курсах

Новую разработку для выпускников представили в МТС
Сергей Богров
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..Фото: Сергей Богров
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МТС запустила образовательную платформу Smart University, первым направлением которой стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Воспользоваться сервисом теперь можно и в Калининградской области.

Платформа предлагает персональную программу, которая разрабатывается индивидуально для каждого ученика (one-to-one) с использованием специального алгоритма, учитывающего уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик планирует получить на ЕГЭ. Материалы программы разработаны ведущими экспертами в области единого госэкзамена и соответствуют реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Урок проводится с профессиональным учителем с помощью видеосвязи через приложение или сайт сервиса. Ученик выполняет задания в рамках специально созданного интерактивного учебника. Программа подготовки к ЕГЭ по английскому языку состоит из 2,2 тысячи упражнений и 17,5 часа аудиозаписей с носителями языка из Великобритании, США и Канады.

Оплата обучения происходит через личный кабинет ученика на сайте smart-university.ru или в приложении. Стоимость урока – от 448,5 руб., в зависимости от количества занятий. Первое занятие - бесплатное. За обучение в Smart University налогоплательщики (например, родители школьника) могут получить социальный налоговый вычет.

До конца 2018 года МТС планирует также открыть курсы по подготовке к ЕГЭ по математике, а в 2019 году - по подготовке к экзаменам по другим точным наукам и русскому языку, а также к ОГЭ по английскому языку. Кроме того, в рамках сервиса планируется запустить курсы по подготовке к стандартизированным международным тестам (IELTS, TOEFL, GMAT и т.д.).

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