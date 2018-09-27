2018-09-27T15:16:24+03:00
Общество

Под Славском заблудившиеся грибники провели ночь в лесу

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Славском районе заблудившиеся грибники провели ночь в лесу. Об этом сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте».

Накануне вечером в центр обработки вызовов «112» обратилась жительница Калининграда и сообщила, что ее муж и дочь ушли в лес за грибами и не вернулись. Она также не могла им дозвониться. При этом, женщина не могла точно сказать, в какой лес отправились ее близкие.

Операторы по камерам «Безопасного города» отследили движение автомобиля грибников. Сначала камеры зафиксировали авто на трассе ЧерняховскНеман, а затем в районе поселка Гастеллово. К концу дня потерявшиеся найдены не были.

В четверг утром женщина позвонила в службу «112» и сообщила, что ее муж и дочь, живые и здоровые, едут домой.

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