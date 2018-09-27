2018-09-27T15:31:02+03:00
Происшествия

Калининградка, которой поручили уход за котом, обокрала хозяев животного

В отношении горожанки, сдавшей в ломбард чужое золото, полиция возбудила уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
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Вообще-то, 47-летнюю жительницу Калининграда семья других горожан наняла в качестве кошачьей няни. Если уж быть совсем точным, в задачи поденщицы входил присмотр за жильем и уход за обитавшим там котом, пока владельцы квартиры и животного будут нежиться в отпуске. Короче, оставив знакомой ключ, горожане укатили на теплые берега.

Обязанности котовьей гувернантки нашей антигероине быстро надоели, домашнего питомца она забросила, а вместо этого решила подробно изучить обстановку жилища. По ходу увлекательного занятия дама наткнулась на шкатулку, набитую золотыми украшениями. И, недолго думая, сдала в ломбард все 14 побрякушек. Надо думать, на пусть и не весьма продолжительное, но вполне приятное времяпрепровождение выручки воровке хватило.

Хозяева приехали – что такое! Повсюду пыль, кот ходит и орет, голодный. Хватились ювелирных изделий – нету их… В общем, понадобилось подключать оперативников угрозыска из отдела полиции №3. Вот те-то отлично справились со своими обязанностями: подозреваемая (кстати, ранее не судимая) – под следствием, пропавшие драгоценности ищут.

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