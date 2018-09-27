2018-09-27T16:01:47+03:00
Общество

За погибшего в канализационном колодце сына калининградка отсудила полмиллиона рублей

Пытаясь ликвидировать засор, в Светлогорске насмерть задохнулись двое рабочих аварийной бригады
Игорь ОРЕХОВ
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Прошлой осенью в Светлогорске бригада аварийщиков ликвидировала засор в местной канализации. Один из рабочих спустился в колодец, но почти тут же потерял сознание. На помощь товарищу бросился слесарь, но его постигла та же участь. Наконец, обоих мужчин удалось поднять на поверхность и доставить в больницу, но было поздно – рабочие скончались от отравления канализационными газами.

Мать парня, который пытался спасти коллегу, но погиб вместе с ним, решила обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда. По мнению женщины, работодатель не обеспечил безопасные условия труда, поскольку бригаду не снабдили ни газоанализаторами, ни страховочными поясами, а сами рабочие не были обучены действиям в аварийных ситуациях. Кстати, уже в декабре 2017 года Федеральная служба по труду и занятости (государственная инспекция труда в Калининградской области) за нарушение трудового оштрафовало это предприятие на 700 тысяч рублей. А Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек.

Ну а пока Светлогорский городской суд решил пойти навстречу истице и взыскал с ответчика 500 тысяч рублей в пользу матери погибшего рабочего.

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