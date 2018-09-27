В Париже открыли выставку, посвященную православию в Калининградской области

27 Сент. 16:04 2018-09-27T16:04:41+03:00

В Российский центр науки и культуры в столицу Франции отправилась большая делегация из нашего региона

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В Париже открылась выставка Калининградского историко-художественного музея, посвященная истории православия в Калининградской области, которая, как говорят организаторы, ведет отсчет с 1697 года, когда в Восточной Пруссии прошла первая православная литургия.

- Она состоялась в портовом городе Пиллау во время пребывания Великого Посольства Петра I, путь которого пролегал через эти земли, - сообщается на сайте департамента развития культуры региона.

На выставке фотографий и архивных документов, подготовленной при поддержке регионального министерства по культуре и туризму, побывала делегация из Калининграда.

В открытии экспозиции «Остров православия на Западе России» принял участие протоиерей, руководитель Духовно-просветительского центра Калининградской епархии Георгий Урбанович, сотрудники Калининградского музея и Центра науки и культуры.

Для собравшихся сыграл Калининградский оркестр русских народных инструментов под руководством Андрея Степаненко. Также выступил

популярный французский музыкант Джей Себаг.

Выставка «Остров православия на Западе России» будет работать в Российском центре и культуры в Париже до 21 октября, затем экспозиция будет представлена в других городах Франции.