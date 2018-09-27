2018-09-27T16:04:41+03:00
Общество

В Париже открыли выставку, посвященную православию в Калининградской области

В Российский центр науки и культуры в столицу Франции отправилась большая делегация из нашего региона
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

В Париже открылась выставка Калининградского историко-художественного музея, посвященная истории православия в Калининградской области, которая, как говорят организаторы, ведет отсчет с 1697 года, когда в Восточной Пруссии прошла первая православная литургия.

- Она состоялась в портовом городе Пиллау во время пребывания Великого Посольства Петра I, путь которого пролегал через эти земли, - сообщается на сайте департамента развития культуры региона.

На выставке фотографий и архивных документов, подготовленной при поддержке регионального министерства по культуре и туризму, побывала делегация из Калининграда.

В открытии экспозиции «Остров православия на Западе России» принял участие протоиерей, руководитель Духовно-просветительского центра Калининградской епархии Георгий Урбанович, сотрудники Калининградского музея и Центра науки и культуры.

Для собравшихся сыграл Калининградский оркестр русских народных инструментов под руководством Андрея Степаненко. Также выступил

популярный французский музыкант Джей Себаг.

Выставка «Остров православия на Западе России» будет работать в Российском центре и культуры в Париже до 21 октября, затем экспозиция будет представлена в других городах Франции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде «добровольный помощник» угнал автомобиль у потерявшего сознание владельца
Мэрия Калининграда потратила в этом году 38 млн рублей на прочистку ливневок
Новый детско-юношеский центр в Гусеве откроется в конце ноября
В Багратионовском районе поисковики обнаружили два советских самолета, сбитых в марте 1945 года
Калининградца забили насмерть табуреткой и DVD-проигрывателем
На Куршской косе автобусную остановку сделали из рыбацкой лодки
В Немане школьника незаконно забрали с урока на допрос в полицию
Калининградец лишился автомобиля после пожара в автомастерской
Янтарный заработал за лето 6 миллионов рублей на аренде лежаков и платной парковке
Калининградцев приглашают на уборку пляжа в Светлогорске
За погибшего в канализационном колодце сына калининградка отсудила полмиллиона рублей
Калининградка, которой поручили уход за котом, обокрала хозяев животного