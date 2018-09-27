Калининградцев приглашают на уборку пляжа в Светлогорске

27 Сент. 16:36 2018-09-27T16:36:03+03:00

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В Светлогорске в субботу 28 сентября пройдет экологическая акция «За чистое море!», приуроченная к Всемирному дню моря.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что калининградцев, желающих принять участие в сборе мусора на побережье моря, ждут в 9.00 у главного корпуса музея Мирового океана.

Предусмотрен трансфер.

В мероприятии планирует поучаствовать заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Елена Войцеховская.

Всемирный день моря отмечается по решению Х сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (ИМКО) более 40 лет подряд.

Акция «За чистое море!» будет проводиться до 15 октября. До этого дня предлагается желающим самостоятельно организовывать субботники на берегах рек, морей и озер и присылать фотоотчеты в музей Мирового океана.

Итоги акции будут подведены до 25 октября, победителей ждут призы.