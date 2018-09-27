2018-09-27T17:06:07+03:00
Экономика

Янтарный заработал за лето 6 миллионов рублей на аренде лежаков и платной парковке

По словам мэра города-курорта, за сезон было организовано 100 новых рабочих мест
Иван МАРКОВ
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Пляж в Янтраном наконец-то начал приносить деньгиПляж в Янтраном наконец-то начал приносить деньгиФото: Иван МАРКОВ
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Самый раскрученный в этом сезоне город-курорт Калининградской области начал зарабатывать на туристах. Об этом в своем фейсбуке в четверг заявил мэр Янтарного Алексей Заливатский.

- В этом году мы подготовились заранее и начали сезон уже в мае, - пишет Заливатский. - И вот все совпало - отличная погода и готовность пляжной инфраструктуры. Такого тёплого и продолжительного лета я не припомню. Если не затягивать повествование и сказать проще, то мы научились зарабатывать на туризме деньги. Только на аренде лежаков и платном паркинге муниципалитет заработал 6 миллионов рублей. Для Янтарного это очень серьезные деньги.

Тут же мэр признался, что «большая часть этой суммы пошла на содержание того же пляжа», то есть на зарплаты работников, охрану, уборку, вывоз мусора и прочее. При этом, по его словам, в городе за этот сезон было создано около ста новых рабочих мест.

- Но, главное, муниципалитет не в убытках и есть понимание, как развиваться дальше! – заключил Заливатский.

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