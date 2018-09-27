Янтарный заработал за лето 6 миллионов рублей на аренде лежаков и платной парковке

27 Сент. 17:04 2018-09-27T17:06:07+03:00

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Самый раскрученный в этом сезоне город-курорт Калининградской области начал зарабатывать на туристах. Об этом в своем фейсбуке в четверг заявил мэр Янтарного Алексей Заливатский.

- В этом году мы подготовились заранее и начали сезон уже в мае, - пишет Заливатский. - И вот все совпало - отличная погода и готовность пляжной инфраструктуры. Такого тёплого и продолжительного лета я не припомню. Если не затягивать повествование и сказать проще, то мы научились зарабатывать на туризме деньги. Только на аренде лежаков и платном паркинге муниципалитет заработал 6 миллионов рублей. Для Янтарного это очень серьезные деньги.

Тут же мэр признался, что «большая часть этой суммы пошла на содержание того же пляжа», то есть на зарплаты работников, охрану, уборку, вывоз мусора и прочее. При этом, по его словам, в городе за этот сезон было создано около ста новых рабочих мест.

- Но, главное, муниципалитет не в убытках и есть понимание, как развиваться дальше! – заключил Заливатский.