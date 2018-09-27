Калининградец лишился автомобиля после пожара в автомастерской

27 Сент. 17:14 2018-09-27T17:15:26+03:00

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В марте житель Полесска оставил свой автомобиль в автомастерской для проведения ремонта. Однако, вместо отремонтированного авто мужчину ожидало неприятное известие – в гараже мастерской произошел пожар и его машина была полностью уничтожена огнем.

Владелец автомастерской отказался добровольно возмещать ущерб и водитель обратился в суд с просьбой взыскать с ответчика ущерб в размере 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Полесского районного суда.