2018-09-27T17:15:26+03:00
Происшествия

Калининградец лишился автомобиля после пожара в автомастерской

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В марте житель Полесска оставил свой автомобиль в автомастерской для проведения ремонта. Однако, вместо отремонтированного авто мужчину ожидало неприятное известие – в гараже мастерской произошел пожар и его машина была полностью уничтожена огнем.

Владелец автомастерской отказался добровольно возмещать ущерб и водитель обратился в суд с просьбой взыскать с ответчика ущерб в размере 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Полесского районного суда.

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