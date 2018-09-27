2018-09-27T17:37:48+03:00
Общество

В Немане школьника незаконно забрали с урока на допрос в полицию

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Немане двоих полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение прав несовершеннолетнего. Об этом сообащет пресс-служба региональной прокуратуры.

Полицейские пришли в школу и забрали 15-летнего подростка в участок прямо с урока для беседы в рамках доследственнной проверки. При этом, правоохранители не позаботились, чтобы при допросе присутствовали родители ученика.

С жалобой на действия полицейских в прокуратуру обратилась мама школьника. По результатам проверки начальнику отдела полиции было внесено представление.

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