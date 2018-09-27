2018-09-27T18:10:40+03:00
Общество

На Куршской косе автобусную остановку сделали из рыбацкой лодки

Необычной сооружение завершают монтировать в поселке Лесной
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В поселке Лесной на Куршской косе продолжают строить новый остановочный пункт для общественного транспорта. Его особенностью стал необычный навес, сделанный из настоящей рыбацкой лодки. Как сообщают в администрации Зеленоградска, рыбацкая лодка перевернута и под ней предполагается прятаться от дождя и снега.

Интересно, что это рыбацкое суденышко не новодел, а исторический оригинал. Его много лет использовали в рыболовецком колхозе «Рыбак Балтики». Конечно, перед установкой лодку отреставрировали и покрыли лаком.

Как сообщают местные власти, сейчас работы подходят к завершению. Уже построены стены остановки, на которую водрузили лодку. Осталось установить скамейку и информационный стенд, а также провести работы по благоустройству территории.

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