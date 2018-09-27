Калининградца забили насмерть табуреткой и DVD-проигрывателем

27 Сент. 17:52 2018-09-27T17:52:59+03:00

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Отдел по расследованию особо важных дел регионального Управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех калининградцев, насмерть забивших пятого горожанина в августе прошлого года.

Приятели, одному из которых было 29, другому – 31, а третьему – 32 года, вместе с 34-летней общей знакомой пришли в квартиру на улице Лужской и устроили пирушку вместе с хозяином жилища. По ходу пьянки один из гостей вспомнил, что еще в июне квартировладелец сильно избил его молотком и даже отказался потом дать денег на лечение. Мстить начали все вчетвером, избивая жертву кулаками и ногами. Потом пустили в ход табуретку, а когда она сломалась, продолжали колотить ножкой. В довершение всего обрушили на голову несчастного DVD-проигрыватель. Только после этого, посчитав свое дело выполненным, все четверо ушли, оставив беднягу умирать.

Преступникам инкриминируется 111-я статья Уголовного кодекса РФ в ее части 4. За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» виновным положено от щедрот действующего законодательства вплоть до 154 лет лишения свободы.