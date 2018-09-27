2018-09-27T17:52:59+03:00
Происшествия

Калининградца забили насмерть табуреткой и DVD-проигрывателем

На скамье подсудимых вскоре окажутся трое мужчин и одна женщина, участвовавших в жестокой расправе
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отдел по расследованию особо важных дел регионального Управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех калининградцев, насмерть забивших пятого горожанина в августе прошлого года.

Приятели, одному из которых было 29, другому – 31, а третьему – 32 года, вместе с 34-летней общей знакомой пришли в квартиру на улице Лужской и устроили пирушку вместе с хозяином жилища. По ходу пьянки один из гостей вспомнил, что еще в июне квартировладелец сильно избил его молотком и даже отказался потом дать денег на лечение. Мстить начали все вчетвером, избивая жертву кулаками и ногами. Потом пустили в ход табуретку, а когда она сломалась, продолжали колотить ножкой. В довершение всего обрушили на голову несчастного DVD-проигрыватель. Только после этого, посчитав свое дело выполненным, все четверо ушли, оставив беднягу умирать.

Преступникам инкриминируется 111-я статья Уголовного кодекса РФ в ее части 4. За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» виновным положено от щедрот действующего законодательства вплоть до 154 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде «добровольный помощник» угнал автомобиль у потерявшего сознание владельца
Мэрия Калининграда потратила в этом году 38 млн рублей на прочистку ливневок
Новый детско-юношеский центр в Гусеве откроется в конце ноября
В Багратионовском районе поисковики обнаружили два советских самолета, сбитых в марте 1945 года
На Куршской косе автобусную остановку сделали из рыбацкой лодки
В Немане школьника незаконно забрали с урока на допрос в полицию
Калининградец лишился автомобиля после пожара в автомастерской
Янтарный заработал за лето 6 миллионов рублей на аренде лежаков и платной парковке
Калининградцев приглашают на уборку пляжа в Светлогорске
В Париже открыли выставку, посвященную православию в Калининградской области
За погибшего в канализационном колодце сына калининградка отсудила полмиллиона рублей
Калининградка, которой поручили уход за котом, обокрала хозяев животного