2018-09-27T18:45:35+03:00
Общество

Мэрия Калининграда потратила в этом году 38 млн рублей на прочистку ливневок

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году в Калининграде отремонтировали 64 дождеприемных колодца, еще 167 колодцев были отрегулированы. Об этом на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству сообщил председатель комитета городского хозяйства администрации Игорь Билич.

По его словам, в городе прочистили более 5 тысяч погонных метров коллекторов дождевой канализации, а также провели работы по прочистке 4255 колодцев. На эти цели было потрачено более 38 млн рублей. Как уверяет Билич, все это позволило увеличить пропускную способность сетей ливневой канализации.

- При формировании ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на 2019 год будет рассмотрен вопрос об устройстве дождеприемных колодцев на ул. Пехотной. Кроме того, среди плановых мероприятий по устранению подтоплений – перенос сетей с мест, где проходят каналы. Начнем с реки Лесной. Всего же в городе – более 10 таких объектов. Конечно, это требует большого объёма работ и значительного финансирования, - сказал Игорь Билич.

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