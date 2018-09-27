2018-09-27T19:13:24+03:00
Происшествия

В Калининграде «добровольный помощник» угнал автомобиль у потерявшего сознание владельца

В дальнейшем преступник планировал продать транспортное средство и с вырученными деньгами покинуть территорию области
Игорь ОРЕХОВ
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В принципе, все могло закончиться еще хуже. Но прежде чем окончательно потерять сознание, проезжавший мимо Птичьего рынка в Калининграде мужчина успел остановить свой автомобиль. Образовалась внушительная пробка. И тут свои услуги предложил вывернувшийся невесть откуда дядечка. Он сел за руль вместо водителя, которому оказывали помощь, и отогнал машину за территорию рынка. А на самом деле, как выяснилось позже – намного еще дальше, фактически украв транспортное средство стоимостью около миллиона рублей

Когда стало понятно, что здесь дело нечисто, подключилась полиция. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники угрозыска опросили очевидцев и составили ориентировку на злоумышленника. В итоге похищенный автомобиль нашелся в поселке Чкаловск.

- По предварительным данным, подозреваемый в угоне намеревался продать машину и уже взял задаток с будущих покупателей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Затем отыскали и самого «добровольного помощника». Тот, оказалось, уже все распланировал: после получения денег 56-летний мужчина планировал улететь из Калининградской области. Но теперь ему придется здесь задержаться – в пиковом случае на шесть следующих лет.

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