Во время пожара в Гусеве пострадали двое мужчин

СЕГОДНЯ 09:49 2018-09-28T10:32:25+03:00

Их эвакуировали из горящей квартиры и госпитализировали с отравлением продуктами горения

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В минувший четверг, 27 сентября, вечером пожар случился в городе Гусеве. В 21.50 поступило сообщение о том, что на улице Московской горит квартира в пятиэтажке.

К жилому дому немедленно выехали пожарные.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сотрудниками пожарной охраны были эвакуированы двое мужчин.

Оба они госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Однокомнатная квартира выгорела.