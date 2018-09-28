Во время пожара в Гусеве пострадали двое мужчин
Их эвакуировали из горящей квартиры и госпитализировали с отравлением продуктами горения
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший четверг, 27 сентября, вечером пожар случился в городе Гусеве. В 21.50 поступило сообщение о том, что на улице Московской горит квартира в пятиэтажке.
К жилому дому немедленно выехали пожарные.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сотрудниками пожарной охраны были эвакуированы двое мужчин.
Оба они госпитализированы с отравлением продуктами горения.
Однокомнатная квартира выгорела.