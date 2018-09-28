К ярмарке на ул. Суздальской пустят бесплатные автобусы в день открытия

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-28T09:59:45+03:00

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К новой ярмарке на ул. Суздальской пустят бесплатные автобусы в день открытия 6 октября. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, шатлы будут отвозить покупателей и 7 октября. Отправление – каждые полчаса от площади у Дома советов.

В дальнейшем возле ярмарки по выходным предполагается организовать остановку городского общественного транспорта.

Новую ярмарку выходного дня обустраивают на территории перехватывающей парковки, организованной частным инвестором в рамках подготовки к ЧМ-18. Устанавливают 60 павильонов, каждый из которых рассчитан на два торговых места. Проект позволяет увеличить число помещений до 75, а число торговых мест – до 150.

Предусмотрена площадка для торговли с автомобилей, парковка на 300 мест.

Зимой на Суздальской планируется проводить рождественскую ярмарку с елочным базаром.

Ярмарка считается универсальной, но в основном там будут торговать сельхозпродукцией от местных производителей.