2018-09-28T10:30:17+03:00
Общество

Не стало калининградского поэта, автора первого в мире цыганско-русского словаря

Заслуженный работник культуры России Николай Василевский ушел из жизни на 70-м году
Александр КАТЕРУША
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Николай Василевский.Николай Василевский.Фото: Калининградская областная научная библиотека
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На 70-м году ушел из жизни калининградский поэт и писатель Николай Василевский. Он известен как автор стихов, рассказов, сказок и первого в мире цыганско-русского словаря почти на 18 тысяч слов.

Николай Василевский — потомственный цыган, жил в таборе, который покинул в 8 лет, чтобы учиться: окончил школу и институт. В 26 лет переехал на постоянное место жительство в Калининградскую область в город Озерск, где занимался историографией цыганского народа и задумал создать цыганско-русский словарь. В издание вошли цыганские слова без русских заимствований.

Николай Василевский был заместителем редактора и редактором Полесской газеты «Идеи Ильича» (ныне «Полесский вестник»). Более 20 лет возглавлял отдел культуры и исторического наследия администрации Полесского района. Является организатором музея истории города Полесска, который располагается в замке Лабиау. Был председателем правления Балтийской писательской организации.

В Калининградской областной научной библиотеке уже заявили, что приложат все усилия для сохранения творческого наследие поэта.

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