СЕГОДНЯ 10:29 2018-09-28T12:32:25+03:00

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В Калининграде мужчина жестоко избил 8-летнего мальчика лопатой. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в четверг, 27 сентября в садовом товариществе «Чайка» на улице Б. Окружная. Там обнаружили 8-летнего мальчика с рублеными ранами в области головы.

- Ребенок незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение. Мальчик смог пояснить, что когда он шел на автобусную остановку, незнакомый мужчина нанес ему несколько ударов лопатой по голове, - сообщили в пресс-службе СК.

Предполагаемого преступника зафиксировала камера наблюдения, установленная на территории садового товарищества. Следственное управление СК обращается к лицам, обладающим сведениями об обстоятельствах совершенного преступления, а также о личности подозреваемого, с просьбой лично обратится в следственное управление по адресу: город Калининград, улица 9 Апреля, дом 60 «а», либо по телефонам 8-401-2-305-752, 8-401-2-305-760 или 02.

В министерстве здравоохранения «Комсомолке» сообщили, что ребенка доставили в детскую областную больницу.

- В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой. Угрозы для жизни нет.